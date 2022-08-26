Виндсерфер из Иркутска пересек Байкал за полтора часа. Фото: Федерация виндсерфинга Иркутска

Иркутский виндсерфер Дмитрий Шумилов совершил переход по Байкалу. За полтора часа спортсмен на парусной лодке преодолел расстояние в 50 километров от поселка Большое Голоустное до села Посольское. К путешествию мужчина готовился почти два года.

До этого ни разу не переходил Байкал. Катался по нему, но так далеко от берега не заходил. Не видел тех условий, которые могут быть посередине озера. Но примерно предполагал, что может меня ожидать. – сообщает «КП-Иркутск» президент федерации виндсерфинга Иркутска Дмитрий Шумилов. - Было ли мне страшно? Нет. Потому что бояться нельзя. Ведь если бы я об этом думал, то мог допустить ошибку и это бы привело к падению. Старался не думать о плохих последствиях. Держал курс прямо.

На протяжении всего маршрута Дмитрия Шумилова сопровождало судно МЧС. Это уже не первый случай преодоления Байкала с помощью парусной доски. В 1984 году иркутский спортсмен Валерий Горшков поставил рекорд, пройдя за 5 часов 30 минут расстояние от Танхоя до Листвянки (40 км).

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