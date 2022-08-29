Более 100 иркутских пожарных-десантников тушат леса в Нижегородской и Рязанской областях. Фото: правительство Иркутской области

Более 100 пожарных-десантников из Приангарья тушат лесные пожары в Нижегородской и Рязанской областях. Сегодня в этих регионах наиболее напряженная обстановка - огонь продолжает охватывать деревья на площади нескольких гектаров. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В Нижегородской области крупный очаг при помощи 54 специалистов из Прибайкалья локализован на площади 6,5 тысяч га, - отмечают в правительстве региона. - В Рязанской области с понедельника работают 50 иркутских десантников и летчик-наблюдатель. Они задействованы на тушении и мониторинге двух лесных пожаров общей площадью 15,5 тысяч га.

По прогнозам специалистов, вскоре эти очаги будут локализованы.

Напомним, в Иркутской области с 10 августа лесных пожаров не зарегистрировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продажа алкоголя запрещена 1 сентября в Иркутске. (подробности)

Общежитие со студентами из Омска подожгли в поселке Новый Уоян на севере Бурятии. Студенты из Омска едва успели спастись из пожара в общежитии в поселке Новый Уоян в Бурятии (подробности)