150 добровольцев из Иркутской области принимали участие в спецоперации на Украине Фото: Александр КОЦ

Добровольцы из Приангарья вновь готовы отправиться в зону проведения специальной операции на Украине. Среди них есть те, кто уже защищал мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. После окончания первого контракта, мужчины приняли решение вновь вернуться на службу. При этом треть из тех, кто собирается отправиться на территорию ДНР и ЛНР, были участниками различных локальных конфликтов или состоят в запасе. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Представительницы регионального отделения Союза женщин России собрали для каждого добровольца походный набор, в который вошли медикаменты, продуктовый набор, а также напутствующие письма от российских матерей, - рассказали в правительстве региона.

По данным на конец августа, от Иркутской области в спецоперации приняли участие 150 добровольцев, прошедших регистрацию через военкоматы. Кроме того, из Иркутска отправилась группа военнослужащих-контрактников. Они войдут в состав именного подразделения «Ангара». Минимальный срок контракта – 6 месяцев.

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