49 человек утонули во время купания и рыбалки в Иркутской области этим летом Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За три месяца лета в Приангарье утонули 49 человек. В 40 случаях трагедии происходили на стихийных необорудованных для купания пляжах. 7 из них были детьми, оставленными у воды без присмотра. Еще 9 взрослых погибли во время рыбалки. Причиной тому стало нарушение правил безопасности и отсутствие спасательных жилетов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Абсолютным «рекордсменом» по количеству происшествий стало Братское водохранилище, - отмечают в ведомстве. - На десять происшествий пришлось девять смертей. На реке Ангаре в результате семи происшествий погибли шесть человек. На Усть-Илимском водохранилище пять происшествий закончились гибелью трех человек. На реке Белой было зарегистрировано три происшествия с гибелью трех человек.

В Иркутске наиболее опасными местами, где из года в год высок процент погибших при купании, стали «Теплые озера» и «Квадраты» на Ангаре и залив Якоби Иркутского водохранилища.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

67-летний иркутянин утонул в заливе Мухор Байкала во время заплыва на лодке. Его друга удалось спасти. (подробности)

Неизвестный насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП в Черемхово. Водителя просят самостоятельно явиться в отдел полиции. (подробности)