Две онлайн-камеры установили в районе переправы на остров Ольхон. Фото:WEACOM.RU

Теперь следить за очередью на переправе «МРС — остров Ольхон» можно в режиме реального времени. Теперь там работают две онлайн-камеры - в сторону МРС и в сторону переправы. Как бонус - живописные виды озера Байкал. Об этом сообщают в сервисе онлайн-камер WEACOM.RU.

Напомним, паромная переправа на Ольхон расположена в поселке МРС (Сахюрта) в 270 км от Иркутска. Сейчас летом здесь курсируют три парома: «Ольхонские Ворота» (вместимость 100 человек и 16 легковых автомобилей), «Дорожник» (вместимость 50 человек и 8 легковых автомобилей) и «Семен Багатаев».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефонные мошенники оставили пенсионерку из Иркутска без жилья и 9,5 млн рублей. Запуганную женщину заставили залезть в долги и набрать кредитов. (подробности)