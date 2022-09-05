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Общество5 сентября 2022 6:54

Две онлайн-камеры установили в районе переправы на остров Ольхон

Следить за автомобильным трафиком можно в режиме реального времени
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Две онлайн-камеры установили в районе переправы на остров Ольхон. Фото:WEACOM.RU

Две онлайн-камеры установили в районе переправы на остров Ольхон. Фото:WEACOM.RU

Теперь следить за очередью на переправе «МРС — остров Ольхон» можно в режиме реального времени. Теперь там работают две онлайн-камеры - в сторону МРС и в сторону переправы. Как бонус - живописные виды озера Байкал. Об этом сообщают в сервисе онлайн-камер WEACOM.RU.

Напомним, паромная переправа на Ольхон расположена в поселке МРС (Сахюрта) в 270 км от Иркутска. Сейчас летом здесь курсируют три парома: «Ольхонские Ворота» (вместимость 100 человек и 16 легковых автомобилей), «Дорожник» (вместимость 50 человек и 8 легковых автомобилей) и «Семен Багатаев».

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