Участок улицы Байкальской затопило из-за аварии на сетях в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске 10 сентября затопило участок улицы Байкальской. Причина – авария на сетях водоснабжения. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

- В районе дома номер 99 по улице Байкальской обнаружено повреждение на линии холодного водоснабжения, - говорят специалисты. – В скором времени авария будет устранена, на месте уже работают сотрудники МУП «Водоканал» Иркутска.

Отмечается, что повреждения именно на сетях подачи холодного водоснабжения, не канализации.

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