Выборы мэра Тулунского района. Известны предварительные итоги Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В единый в России день голосования в Приангарье также прошли выборы мэра Тулунского района 2022. Борьба развернулась между тремя кандидатами. Разрыв между двумя лидерами составляет утром 12 сентября менее 1% голосов избирателей. Об этом сообщает Избирательная комиссия Иркутской области.

Выборы мэра Тулунского района 2022

Из числа обработанных бюллетеней Александр Тюков набирает 48.60% «галочек» жителей района, а Михаил Гильдебрант 47.42%. По числу набранных «галочек» им явно проигрывает Ярослав Евдокимов – на него выбор пал у 2.31 % проголосовавших.

Так прошли выборы мэра Тулунского района 2022. Данные предварительные. Остается ждать итогового результата подсчета голосов.

Читайте также:

Секреты экономии на коммуналке раскрыл жителям Иркутска эксперт из сферы ЖКХ. Иркутск в топ-15 регионов страны с самыми низкими расходами на ЖКХ (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08