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Общество12 сентября 2022 2:30

Известны предварительные итоги выборов мэра Тулунского района

Александр Тюков лидирует на выборах мэра Тулунского района
Мария КНЯЗЕВА
Выборы мэра Тулунского района. Известны предварительные итоги

Выборы мэра Тулунского района. Известны предварительные итоги

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В единый в России день голосования в Приангарье также прошли выборы мэра Тулунского района 2022. Борьба развернулась между тремя кандидатами. Разрыв между двумя лидерами составляет утром 12 сентября менее 1% голосов избирателей. Об этом сообщает Избирательная комиссия Иркутской области.

Выборы мэра Тулунского района 2022

Из числа обработанных бюллетеней Александр Тюков набирает 48.60% «галочек» жителей района, а Михаил Гильдебрант 47.42%. По числу набранных «галочек» им явно проигрывает Ярослав Евдокимов – на него выбор пал у 2.31 % проголосовавших.

Так прошли выборы мэра Тулунского района 2022. Данные предварительные. Остается ждать итогового результата подсчета голосов.

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