Трех заблудившихся в лесах грибников нашли за сутки в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 12 сентября в экстренные службы позвонили две женщины в возрасте 41 года и 46 лет. Они рассказали, что зашли в лес за грибами в районе поселка Плишкино, но через два часа не смогли найти обратную дорогу. Еще два часа они пытались выбраться самостоятельно, но сдались и набрали на телефоне 112. Сибирячки отметили, что машину припарковали на грунтовой дороге в трех километрах от поселка. Обследовав около пяти километров лесной чащи,сотрудники МЧС периодически созванивались с женщинами. У одной из них ухудшилось состояние здоровья, также они очень замерзли, так как были одеты не по погоде. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Световые и шумовые сигналы женщины не видели и не слышали, так как густой лес их подавлял, - рассказал спасатель отряда экстренного реагирования ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»Сергей Власов. - По карте мы нашли поляну, которая была в зоне поиска. Туда мы подогнали свой автомобиль и включили специальные сигнальные маячки на максимальной громкости, только после этого на связь вышли заблудившиеся и сообщили, что слышат звук и пытаются выйти на него. Через некоторое время мы отыскали их и в удовлетворительном состоянии вывели из леса.

Еще одни поиски заблудившегося в тайге проходили в Зиминском районе рядом с деревней Черемшанка. 45 -летний мужчина тоже отправился за грибами, но потерял путь из леса. Спасатели нашли его в удовлетворительном состоянии и передали родственникам.

Сотрудники МЧС настоятельно просят сибиряков при походе в тайгу брать с собой телефон и скрепку. В случае, если позвонить на 112 не удается из-за плохой связи, извлеките SIM-карту и снова наберите номер.

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