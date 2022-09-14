Горожане могут участвовать в разработке Стратегии социально-экономического развития Иркутска. Фото: администрация Иркутска

Всех желающих жителей областного центра приглашают поучаствовать в разработке Стратегии социально-экономического развития Иркутска на период до 2036 года. Специалисты подготовили специальный онлайн-опрос, который касется качества жизни человека. Ответы на вопросы повлияют на общее исследование. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Основной целью разработки Стратегии является обеспечение ускоренного, устойчивого и комплексного социально-экономического развития города, которое ориентировано на рост уровня жизни населения. В документе долгосрочного планирования важно учесть мнение каждого жителя города, – пояснили в комитете по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска.

К примеру, в анкете предложено оценить работу общественного транспорта, качество оказания жилищно-коммунальных и медицинских услуг, состояние окружающей среды, развитие промышленности, уровень образования и культуры, безопасность и другое. Также участники опроса смогут выдвинутьс вои предложения. Авторов лучших инициатив пригласят на стратегическую сессию с участием представителей администрации, депутатов городской думы, руководителей предприятий Иркутска и общественных деятелей.

Опрос можно пройти до 25 сентября 2022 года ЗДЕСЬ.

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