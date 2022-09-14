Депутаты ЗС приравняли знак Ножикова к званию почетного гражданина Иркутской области. Фото: ЗС Иркутской области

Почетный знак имени Юрия Ножикова будет сопоставим по статусу со званием «Почетный гражданин Иркутской области». Соответствующий проект закона был рассмотрен и принят в окончательном чтении 14 сентября на сессии Законодательного Собрания региона.

- Как сообщил один из авторов законодательной инициативы Александр Гаськов, целесообразность принятия проекта закона обусловлена необходимостью законодательного закрепления существующего высокого статуса Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова «Признание», учрежденного областным парламентом, - отметили в пресс-службе Заксобрания Иркутской области. - Законопроектом также определены выплаты гражданам по аналогии с выплатами, предусмотренными для граждан, отмеченных наградой «Почетный гражданин Иркутской области».

Кроме того, было отмечено, что наличие данного знака отличия позволит обладателю претендовать на звание «Ветеран труда», как и в случае награждения Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области.

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