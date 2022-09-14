В 2022 году в Иркутской области число индивидуальных предпринимателей выросло на 5,5%

А вот организации регистрируют менее охотно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскстате сообщили, что за первую половину 2022 года в Приангарье выросло число индивидуальных предпринимателей на 5,5%. При этом количество организаций упало на 3,3%. В общей сложности, АНО стало больше на почти 12%, кооперативов - на 7,8%, общественных и религиозных организаций - на 3,1%, в садоводческих товариществ - на 2%.

- Наибольшее количество субъектов хозяйственной деятельности являются торговыми: 43% индивидуальных предпринимателей и 23% юридических лиц сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. Индивидуальные предприниматели, кроме торговли, предпочитают такие виды деятельности, как транспортировка и хранение, строительство, - рассказали в ведомстве.

Лидерами по количеству предпринимателей стали Иркутский и Ольхонский районы области. Предприниматели, которые решили заняться производством, обычно отдают предпочтение заготовке леса и пищевой продукции.

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