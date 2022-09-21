Без вести пропавшего 84-летнего Эрнста Могильного разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

84-летний Эрнст Георгиевич Могильный пропал без вести 19 сентября в Иркутске. Об этом на следующий день в полицию сообщил его сын. Он рассказал, что около 18.00 его отец ушел из дома по улице Тухачевского и не вернулся.

Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Могильного Эрнста Георгиевича, просьба сообщить по телефону 102 (с любого оператора сотовой связи), - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы короткие, седые, на лбу имеется залысина, глаза карие, нос прямой, имеется щетина и усы.

Особые приметы: родинка на лбу и висках. Страдает потерей памяти.

Был одет: брюки зеленого цвета (затянуты на резинку белого цвета), сапоги черного цвета на замках, свитер вязанный серого цвета, под свитером рубашка серого цвета

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В деле об убийстве отчимом из-за плача 1,5-годовалого малыша в Иркутской области появились новые подробности. Председатель СК Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве отчимом 1,5-годовалого ребенка в Иркутской области. (подробности)

Глава СК взял на контроль расследование дела о гибели пациента в Иркутской области. Мужчина поступил в больницу с тяжелой травмой. (подробности)