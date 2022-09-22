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Общество22 сентября 2022 4:40

Пожарная сигнализация сработала в ТЦ «Карамель» 22 сентября

Посетителей эвакуируют
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Пожарная сигнализация сработала в ТЦ «Карамель» 22 сентября

Пожарная сигнализация сработала в ТЦ «Карамель» 22 сентября

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Посетителей эвакуируют из здания торгового центра «Карамель» днем 22 сентября. В цокольном этаже сработала автоматическая пожарная сигнализация. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Персоналом проводится эвакуация, к месту направлены силы гарнизона по повышенному номеру. Информация уточняется, - отмечают в ведомстве.

Напомним, около восьми вечера 1 сентября в Иркутске на улицу вывели 350 посетителей торгового центра «Карамель», в том числе 80 детей. Пожарная сигнализация тогда сработала из-за дыма в кафе.

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