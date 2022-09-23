За мошенничество на 1,3 млн рублей осудят сотрудницу соцзащиты в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутской области следователи раскрыли дело о мошенничестве на 1,3 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2021 году главный специалист отдела в управлении социальной защиты населения по Слюдянскому району требовала у горожан деньги за получение соцвыплат на предпринимательство. Женщина вымогала от 50 до 80 тысяч рублей с человека. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры региона и СУ СКР.

- При этом в отношении трех претендентов злоумышленница внесла в документацию фиктивные сведения, что позволило им получить социальную помощь от государства при отсутствии законных оснований, - отметили в ведомствах.

Как итоги: ущерб на сумму больше миллиона рублей. Дело возбуждено по материалам прокуратуры Иркутской области. Вскоре сотрудница соцзащиты предстанет перед судом.

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