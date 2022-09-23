В Иркутской области открыли горячую линию в ЗАГСе для мобилизованных

Это ускорит работу с необходимыми документами Фото: Анастасия ОСИПОВА

В правительстве Иркутской области сообщили о том, что региональный ЗАГС открыл горячую линию для мобилизованных. На ней можно получить личную консультацию по вопросам получения государственных услуг.

- В связи с объявленной в Российской Федерации частичной мобилизацией служба ЗАГС Иркутской области открыла горячую линию для решения в индивидуальном порядке вопросов оказания государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Телефон горячей линии – 8 902 56 67 367 (круглосуточно), - сказано в сообщении.

Отметим, "акты гражданского состояния" - это действия, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан. То есть это заключение и расторжение брака, усыновление, смена имени, рождение и смерть человека.

Напомним, ранее губернатор Приангарья подписал указ о выплате 100 тысяч рублей всем мобилизованным жителям области.

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