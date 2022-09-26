27 сентября жителям Иркутской области расскажут о проведении частичной мобилизации

Эфир начнется в полдень Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В правительстве Иркутской области сообщили, что 27 сентября в 12:00 состоится прямой эфир по вопросам проведения частичной мобилизации в Приангарье. Главным спикером выступит заместитель военного комиссара Александр Лускань. Он ответит на вопросы населения.

Прямой эфир пройдет в социальных сетях на официальных аккаунтах правительства региона. Вопросы по поводу частичной мобилизации можно задать в комментариях под соответствующей публикацией об эфире.

Напомним, частичную мобилизацию проводят в разных регионах России, в том числе и Иркутской области. Губернатор региона Игорь Кобзев поручил выплачивать каждому призывнику по 100 тысяч рублей в качестве поддержки.

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