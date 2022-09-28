3 человека спасены, 10 эвакуированы из загоревшегося дома в Усть-Илимске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Электрощиток загорелся ночью в пятиэтажном доме в Усть-Илимске. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 03:04. По адресу направили шесть спецмашин. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Горел электрощиток на 4-м этаже. На верхних этажах наблюдалось сильное задымление, - рассказалои в ведомстве. - Десять человек самостоятельно покинули свои квартиры. С пятого этажа при помощи спасательных устройств были спасены еще трое жильцов из квартир, где люди продолжали спать, не подозревая о происходящем.

В это время на лестничной клетке продолжали тушить огонь. Открытое пламя ликвидировали за 5 минут, еще в течение получаса были устранены и последствия пожара. Жильцы смогли вернуться домой, проветрив квартиры.

Предварительная причина случившегося – нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования.

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