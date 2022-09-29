Женщины поселка Усть-Ордынский создали швейный цех в помощь мобилизованным. Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Женщины поселка Усть-Ордынский придумали, как могут помочь мобилизованным мужчинам – они открыли швейный цех, кто изготавливают нательное белье, плащ-палатки, носилки, сидушки, балаклавы. В цехе работают, как опытные мастерицы, так и любительницы швейного дела. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Работа в цехе идет круглосуточно, мастерицы трудятся посменно, - рассказали в региональном правительстве. - Женщины создали Telegram-канал, в котором объявили сбор средств на ткани и попросили присоединиться к ним тех, кто умеет шить.

Отмечается, что это самый крупный цех в Усть-Ордынском Бурятском округе отрытый именно по инициативе самих жителей.

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