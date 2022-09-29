Спикер ЗС Иркутской области провел совещание по поддержке семей мобилизованных. Фото: ЗС Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье продолжается отправка мобилизованных мужчин. Накануне с некоторыми из них в Черемхово встретился председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. Также спикер провел совещание по вопросам поддержки их семей, в котором участвовали мэры и председатели дум городов и районов, чьи жители отправились на подготовку в военно-учебный центр. Об этом сообщают в пресс-службе ЗС региона.

- В региональном парламенте создана межведомственная рабочая группа, которая занимается ревизией существующих мер поддержки и готовит предложения по их корректировке, в том числе и в виде поправок в федеральное законодательство, - рассказали в пресс-службе Заксобрания Приангарья.

Мэры территорий подготовят списки семей мобилизованных сибиряков, чтобы депутаты местных дум встретились с ними в ближайшие дни.

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