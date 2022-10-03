Более 180 тысяч рублей выплатит житель Иркутского района за майнинговую ферму. Фото: «Иркутскэнергосбыт»

Майнинговую ферму обнаружил инспектор «Иркутскэнергосбыта» на земельном участке в микрорайоне Ново-Иркутский рабочего поселка Маркова. Специалист планировал снять показания с прибора учета, но услышал характерный шум, доносящийся из постройки. Догадки подтвердил и прибор по измерению тепла. Стало понятно, что внутри работают сразу несколько "асиков". Об этом сообщают в пресс-службе компании.

- Дополнительно энергетики провели анализ энергопотребления: ежемесячно в среднем 15 тыс.кВТч., что в 6,5 раз больше по сравнению с соседними домами, такой же площади, - рассказали в «Иркутскэнергосбыте». - Это в свою очередь подтверждает факт, что электрическая энергия на данном участке используется почти в промышленных масштабах, а значит в не бытовых целях, поэтому должна оплачиваться по соответствующему тарифу.

Однако майнер заявил, что скачок энергопотребления произошел из-за проводимого им ремонта и использования для этого различного оборудования. Кроме того, он сдает в аренду рыбацкие дома, располагающиеся на участке.

Мужчине предложили добровольно оплатить в качестве перерасчета с льготного бытового тарифа на коммерческий 180 тысяч рублей. Однако нарушитель с деньгами раставаться не планировал. Тогда энергетики пошли в суд и выиграли. Теперь сумму придется выплатить в принудительном порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фридайвер побил новый рекорд на Байкале, нырнув на 100-метровую глубину. Алексей Молчанов погрузился в воду за три минуты. (подробности)

На Байкале разрешили любительский вылов омуля. Это касается периода открытой воды. (подробности)

Собака Ника, которую мобилизованный из Иркутска оставил в военкомате, нашла хозяев. История об оставленном животном закончилось хэппи-эндом. (подробности)