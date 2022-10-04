Работники военкоматов, банков и соцслужб консультируют мобилизованных из Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители военкоматов, банков и социальных служб начали консультировать мобилизованных из Иркутской области в Новосибирском высшем военном командном училище. Специалисты принимают обращения, отвечают на вопросы и фиксируют жалобы ежедневно с 10 утра до 5 вечера. Также на месте за ситуацией продолжают следить представители региона, которые поддерживают связь с мужчинами и их родственниками. Об этом в социальных сетях сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

- Важный момент. Мы приняли решение создать штаб, который займется координацией помощи семьям мобилизованных и бойцов, уже участвующих в спецоперации, - отметил глава региона. - Штаб возглавит заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Феофановна Вобликова.

На штаб ляжет ответственность за оперативное рассмотрение проблемных вопросов, сопровождение семей ребят, содействие в получении бесплатной юридической помощи, экстренной психологической помощи. А также поддержка в решении бытовых проблем. Такие же штабы уже созданы в каждом районе региона.

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