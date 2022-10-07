Губернатор Иркутской области встретился с мобилизованными в Новосибирске

Глава региона настроил мобилизованных на хорошую учебу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Иркутской области Игорь Кобзев приехал в учебно-военный центр в Новосибирске, где сейчас проходят подготовку мобилизованные жители края. Он ответил на некоторые вопросы, а также дал поручения ответственным за разные сферы лицам, чтобы те оперативно решили некоторые проблемы. Об этом сообщает сам губернатор в официальном ТГ-канале.

- Что касается получения медицинской помощи. Эти моменты проговорили с начальником военного госпиталя Алексеем Владиславовичем Усковым. Обсудили возможность централизованно принять и проконсультировать ребят из Иркутской области, - заявил Кобзев.

Также он поручил главам муниципалитетов Приангарья, откуда мобилизовали мужчин, активнее и теснее налаживать общение с их семьями, чтобы оказывать помощь. Губернатор акцентировал внимание на том, что сейчас самое главное - учиться боевому слаживанию.

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