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Общество7 октября 2022 7:29

Губернатор Иркутской области встретился с мобилизованными в Новосибирске

Он приехал ответить на вопросы и дать поручения ответственным
Дарья БОЛЕСОВА
Глава региона настроил мобилизованных на хорошую учебу

Глава региона настроил мобилизованных на хорошую учебу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Иркутской области Игорь Кобзев приехал в учебно-военный центр в Новосибирске, где сейчас проходят подготовку мобилизованные жители края. Он ответил на некоторые вопросы, а также дал поручения ответственным за разные сферы лицам, чтобы те оперативно решили некоторые проблемы. Об этом сообщает сам губернатор в официальном ТГ-канале.

- Что касается получения медицинской помощи. Эти моменты проговорили с начальником военного госпиталя Алексеем Владиславовичем Усковым. Обсудили возможность централизованно принять и проконсультировать ребят из Иркутской области, - заявил Кобзев.

Также он поручил главам муниципалитетов Приангарья, откуда мобилизовали мужчин, активнее и теснее налаживать общение с их семьями, чтобы оказывать помощь. Губернатор акцентировал внимание на том, что сейчас самое главное - учиться боевому слаживанию.

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