Какие в октябре откроются субсидированные рейсы из Иркутска 2022 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В октябре откроются субсидированные рейсы из Иркутска 2022. Перелеты будут осуществляться в три российских города. Один раз в неделю из областного центра станут вылетать самолеты в Барнаул, Новый Уренгой и Ноябрьск. Об этом сообщает авиакомпания-перевозчик.

Субсидированные рейсы из Иркутска 2022

С 17 октября стартуют рейсы Иркутск - Барнаул - Новый Уренгой – Барнаул – Иркутск. Улететь в озвученные города можно будет по понедельникам на самолетах вместимостью до полусотни человек. Билет до Барнаула иркутянам обойдется от 5700 рублей. Стоимость «кресла» от Барнаула до Нового Уренгоя составит от 9300 рублей. Вернуться из Нового Уренгоя в Иркутск можно будет за 13690 рублей.

С 20 числа также откроются субсидированные рейсы из Иркутска 2022 до Ноябрьска и обратно в Иркутск. Сесть в этот самолет можно будет по четвергам. Самолет авиакомпании перевозчика сможет поднять в небо до 50 пассажиров. Перелет в одну сторону обойдется от 13 тысяч рублей.

Днем позже, 21 октября, летчики начнут выполнять еще один рейс Иркутск-Барнаул-Иркутск. Приглашать на борт всех они будут по пятницам. Отправиться в такое путешествие одновременно смогут до 50 желающих. Потратить на перелет до Барнаула придется от 5700 рублей.

Такие в октябре откроются субсидированные рейсы из Иркутска 2022.

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