ГИБДД: Массовые рейды по проверке тонировки пройдут в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье инспекторы ГИБДД проведут рейды под названием «Тонировка». Светопропускание автомобильных стекол полицейские будут массово проверять с 12 по 14 октября. С начала года за данное нарушение были оштрафованы больше 25 тысяч водителей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За первый день работы инспекторами ДПС выявлено 313 водителей, которые «затонировали» свои автомобили, 289 водителей устранили нарушения на месте, остальным были выданы распоряжения об устранении в установленные законом сроки, - рассказали в ведомстве.

При этом наибольшее количество любителей «темноты» выявили в Иркутске, Зиминском и Усольском районах.

Важно! «Сетки», «шторки», «легкосъемная пленка» также запрещены действующим законодательством России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

63-летний сибиряк из Иркутской области отправился добровольцем на Донбасс. Дома его ждут дети и внуки. (подробности)

Жена добровольца из Шелехова помогла родственникам мобилизованных доставить 50 кг посылок в Новосибирск. Анна Подольская сделала это для тех, кто не имеет возможности оплатить отправку. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08