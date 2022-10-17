Организатор и фасовщик интернет-магазина наркотиков пойдут под суд в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске осудят работников интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков. Общалась с клиентами банда в мессенджере. По версии следствия, организатор незаконного бизнеса, 31-летний житель города нефтехимиков, нанял в качестве фасовщика и курьера 36-летнего мужчину. Однако в марте текущего года оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из Ангарска и следователями следственного управления УМВД России по Ангарскому городскому округу задержали преступников. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Главка МВД.

- В ходе обысков в местах жительства и проверки транспортных средств задержанных, полицейские обнаружили и изъяли упаковочный материал, электронные весы, а также ноутбук, при помощи которого осуществлялось удаленное администрирование интернет-магазином и осуществлялась продажа запрещенных веществ, - отмечают в ведомстве.

Также полицейские в Иркутском районе нашли тайник с 50 граммами запрещенного вещества. "Зелье" наркоторговцы планировали расфасовать и продать. За незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков ангарчанам грозит до 20 колонии.

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