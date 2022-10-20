Водитель и пассажирка «Нивы» пострадали в ДТП под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Около 7 часов утра на 38 километре трассы А-331 «Вилюй» в ДТП попал 36-летний водитель «Нивы». Двигаясь в сторону Иркутска, по предварительной информации, мужчина не справился с управлением автомобиля из-за выбранной скорости, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате аварии мужчина и его 26-летняя пассажирка получили различные травмы, - рассказали в ведомстве. - В связи с выпадением мокрого снега на территории Приангарья сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автолюбителям, во избежание заносов и дорожно-транспортных происшествий, не совершать резких маневров, опасных обгонов, перестроений, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

Водителей Иркутской области просят не забывать о том, что сцепление колес с заснеженной дорогой значительно снижается.

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