Неизвестные украли лежачий полицейский в Усолье-Сибирском. Фото: администрация Усолья-Сибирского

Неизвестные украли лежачий полицейский, который сняли на время ремонта дороги по улице Интернациональной в Усолье-Сибирском. Машина попала на кадры камер видеонаблюдения. Об этом в социальных сетях сообщил мэр города

- Произошел небольшой казус - буквально когда подрядчик снял старый асфальт и в сторону отложил на временное хранение лежачий полицейский, подъехала белая машина Toyota, которая украла наш лежачий полицейский,- рассказал Максим Торопкин.

Свидетелей случившегося просят передать информацию в правоохранительные органы. Также самим подозреваемым настоятельно рекомендуют самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции для дачи разъяснений.

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