Место крушения самолета Су 30 в Иркутске очистят после работы следователей

Су 30 упал в черте Иркутска 23 октября. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В микрорайоне Ново-Ленино, где накануне упал самолет Су 30, сейчас работают следователи и представители авиазавода. Как только они проведут все необходимые им экспертизы, место крушения будет очищено, район приведут в надлежащее санитарное состояние. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Поставлен ряд задач, в том числе по разбору завалов и приведению территории в надлежащие санитарное состояние, для проведения санации и ликвидации биологического загрязнения территории привлечь силы и средства службы ветеринарии Иркутской области, - отметил глава региона Игорь Кобзев. - На место также направили представителей Роспотребнадзора, чтобы они постоянно проводили замеры воздуха.

А пока место крушения оцеплено, движение транспорта в районе улиц 2-ой Советский переулок и Пржевальского временно запрещено. Напомним, авиакрушение произошло в Иркутске вечером 23 октября. Истребитель Су 30 упал на частный жилой дом, в котором проживали две семьи. К счастью, одной семьи дома не было, а вторая чудом спаслась. Трагедия унесла жизни двух опытных летчиков.

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