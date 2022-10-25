По 100 тысяч рублей перечислили двум семьям, пострадавшим при падении самолета на дом в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Жилье для пострадавших при падении на дом самолета 23 октября в Иркутске нашли для тех, кто потерял свои квартиры. Помимо того, что им выплатили 100 тысяч рублей, им подобрали жилплощадь из маневренного фонда. Об этом рассказали в администрации города.

- Вчера показали им квартиры из городского маневренного фонда. Каждая из пострадавших семей остановилась на определенном варианте. Сейчас решается вопрос по приобретению всего необходимого для быта. Пользоваться этим жильем они смогут столько, сколько потребуется: пока не будет решен вопрос с восстановлением дома или покупкой нового, - заявил первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в воскресенье самолет Су-30 упал на двухквартирный дом, в котором жили две семьи. Здание и стоящий поблизости автомобиль сгорели, жители чудом остались живы и невредимы. Погибли два пилота самолета. Их семьям тоже будут оказывать необходимую помощь, в том числе поддержка психолога для детей.

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