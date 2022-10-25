В Иркутске 25 октября стартует форум про создание документального кино

Лекции пройдут в колледжах, театрах и т.д. Фото: Иван МАКЕЕВ

Форум, посвященный созданию документальных фильмов и кино в целом, пройдет в Иркутской области с 26 октября. Он подразумевает ряд лекций с экспертами. Закончится мероприятие 29 октября, главными организаторами выступили Российское общество "Знание", министерство просвещения России, минкультуры России и при содействии министерства культуры Иркутской области. Об этом рассказали в региональном правительстве.

- Форум "Умное кино" будет интересен всем, кто увлекается кино, документалистикой и хочет развиваться в этой сфере. Уверен, что подготовленная просветительская программа принесет много удовольствия и пользы участникам. Контент, подготовленный нашими лекторами, профессиональными режиссерами и экспертами отрасли неигрового кино, талантливыми актёрами, найдет отклик у нашей аудитории, – заявил глава общества "Знание" Максим Древаль.

Отметим, лекции пройдут на площадке Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского и многих других культурных и образовательных учреждений. Полное расписание можно посмотреть на сайт "Знания".

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