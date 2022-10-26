Расскажем, насколько повысится стоимость проезда по маршруту № 7к в Иркутске

Стоимость проезда по маршруту № 7к в Иркутске повысят с 21 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном центре повысится стоимость проезда по маршруту № 7к. Этот общественный транспорт выезжает из микрорайона Первомайский, далее следует по плотине ГЭС и доезжает до Центрального рынка, после снова возвращается в Первомайский. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Стоимость поездки составит 30 рублей до 20.00 часов и 35 рублей после 20.00 часов, - о таком повышении мэрию уведомил обслуживающий данный маршрут перевозчик.

Такой стоимость проезда по маршруту № 7к «м/р Первомайский – пл.ГЭС- Ц.Рынок – м/р Первомайский» станет с 21 ноября.

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