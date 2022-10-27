Аварийное отключение света произошло в Свердловском районе Иркутска 27 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аварийное отключение электричества произошло в Свердловском районе Иркутска 27 октября. Специалисты уже выехали на место для определения причин и устранения неполадок. Об этом сообщают сотрудники Иркутской электросетевой компании.

- Элетроснабжение пропало в 11.03 в домах на улицах Гоголя, Кайская, Клары Цеткин, Профсоюзная, Пушкина, Терешковой, Челнокова, - говорят специалисты.

Подача электроэнергии возобновится сегодня же, ориентировочное время подключения потребителей – 14.00 по местному времени.

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