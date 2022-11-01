Игорь Кобзев рассказал о среднем возрасте мобилизованных из Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вопрос о среднем возрасте мобилизованных задали Игорю Кобзеву в ходе пресс-конференции, которая состоялась в онлайн режиме 1 ноября. В настоящее время губернатор находится в рабочей поездке в Усть-Куте.

- Разные были люди. Но как посчитали, приблизительно средний возраст от 38 до 40 лет, - отметил глава региона. - Был случай, когда на подготовку уехали сын и отец.

Напомним, ранее губернатор заявил, что план по частичной мобилизации в Иркутской области был выполнен.

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