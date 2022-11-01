Игорь Кобзев: призывники из Иркутской области не попадут в зону СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Призывников-срочников из Приангарья не направят в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Напомним, сегодня, 1 ноября, в онлайн-режиме состоялась пресс-конференция о предварительных итогах мобилизационной кампании на территории региона.

- Началась призывная кампания на срочную службу. Стоит отметить, что в зону СВО призывники не попадут, это один из главных критериев, который для любой семьи будет определяющим, - отметил Игорь Кобзев.

Напомним, с 1 ноября официально стартует осенний призыв граждан на военную службу по призыву. Продлится он до 31 декабря 2022 года и коснется мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

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