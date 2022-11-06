Человеческие останки нашли рабочие во время земляных работ в Забайкалье. Фото: СУ СКР по Забайкалью

В Сретенске Забайкальского края рабочие обнаружили человеческие останки при выполнении земляных работ. На территории проходила реконструкция центральной городской площади 40-летия Победы. О пугающей находке стало известно вечером 4 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

- По данному факту Сретенским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка, - отметили в ведомстве.

Чтобы установить возраст останков, будут проведены специальные экспертизы. Однако следователи уже рассматривают версию, что несколько лет назад на данной территории располагалось кладбище.

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