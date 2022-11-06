Иркутск обогнал Крым по востребованности среди российских туристов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели открытый опрос, в котором приняли участие 1600 человек со всей России. При этом важно, что все они являются представителями экономически активного населения. Организаторы узнавали, куда бы россияне поехали отдыхать. Проанализировав ответы, эксперты составили топ востребованных мест у российских туристов.

Согласно результатам самым-самым остается Санкт-Петербург. В течение года увидеть своими глазами Северную столицу хотел бы каждый пятый (19%). Уступают ему города Золотого кольца: Сергиев Посад, Ярославль, Ростов, Владимир или Суздаль. Это направление выбрали 9% опрошенных. Казань назвали 8%, Калининград - 7%.

При этом посетить Иркутск туристы мечтают чаще, чем в прошлом году. Отправиться отдыхать в Приангарье планируют 6%. О желании купить билеты в Крым заявил каждый 20-й россиянин (5%). 1% туристов готов поехать в любой город России, 3% опрошенных отдают предпочтение зарубежным курортам.

Напомним, туристические маршруты «Полет на лебедином крыле», «Удивительное рядом», «Пешком по Кутулику», «Дорогами Героев» представили во время выставки, посвященной 85-летнему юбилею Усть-Ордынского Бурятского округа и 100-летию Аларского района. В основу каждого из них легли известные очерки драматурга Александра Вампилова. Организаторами вышеперечисленных маршрутов стали специалисты туристского информационного центра на базе межпоселенческой центральной библиотеки им А.В. Вампилова.

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