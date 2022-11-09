120 тысяч рублей заплатит владелец заброшенного здания в Братске, где пострадал ребенок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле текущего года 12-летний мальчик сорвался с трехэтажного кирпичного здания в жилом районе Гидростроитель в Братске. Школьник получил травмы. При этом объект был заброшенным, но не был огражден или законсервирован. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- На этом основании прокуратура направила в суд исковые заявления с требованиями обязать учредителей организации, владеющей зданием, провести работы по консервации вышеуказанного строения, а также компенсировать пострадавшему ребенку моральный вред, причиненный вследствие травмирования на объекте, - рассказали в ведомстве.

Суд требования прокурора удовлетворил. Родителям мальчика выплатили 120 тысяч рублей компенсации.

Напомним, в Приангарье удалось привлечь к ответственности администрацию города Зимы за нападение бродячей собаки на ребенка. В мае текущего года животное укусило школьницу на улице Революционной. Мать девочки обратилась за помощью в межрайонную прокуратуру. Сотрудники ведомства подали иск в суд о возмещении морального вреда. Как результат: семье выплатили 20 тысяч рублей.

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