Новая онлайн-услуга стала доступна для родителей школьников в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для родителей школьников в Приангарье доступна новая услуга, которой можно воспользоваться в режиме онлайн. Теперь подать заявление для поступления в 10-класс или перевода ребенка в другое образовательное учреждение возможно через портал Госуслуги. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Для записи в 10-ый класс заявление могут подать родители и школьники старше 14 лет, при переводе – родители или школьники старше 18 лет.

Напомним, жители региона круглосуточно могут воспользоваться более 90 массовых социально значимых услуг, не выходя при этом из дома.

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