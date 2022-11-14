Оставшиеся без жилья из-за наводнения жители Тулуна получат новые квартиры в декабре. Фото: правительство Иркутской области

В Тулуне к концу подходят работы по возведению четырех домов в микрорайоне Угольщиков. Квартиры в них предназначены для горожан, потерявших жилье в наводнении 2019-го года. В декабре объект будет сдан в эксплуатацию. До Нового года владельцы квадратных метров смогут отпраздновать новоселье. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Мы прошлись по квартирам. Уже установлена сантехника, завершаются внутренние чистовые отделочные работы, монтаж межкомнатных дверей, - поделился первый заместитель губернатора Роман Колесов. - На прилегающей к домам территории выполнено благоустройство, установлены малые архитектурные формы.

Всего в жилом комплексе в микрорайоне Угольщиков будут проживать 320 семей, пострадавших от паводков.

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