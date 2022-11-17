Молоко четырех торговых марок Иркутской области претендует на российский Знак качества Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Приангарье молоко сразу четырех местных производителей претендует на российский Знак качества. Это продукция марок "Большееланское", "Домашенька", "Любимая чашка" и "Янта". Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В 2022 году переработка сырого молока определена в Иркутской области одним из приоритетных направлений агропромышленного комплекса, - сказал министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. - Чтобы поддержать молокоперерабатывающие производства, министерство сельского хозяйства Иркутской области впервые в этом году реализует программу государственной поддержки. Предприятиям выделяются субсидии на обеспечение прироста объема переработанного молока

Исследование молока жирностью 3,2% и выше провели эксперты некоммерческой организации "Российская система качества". Главное требование - соответствие качества продукта российским стандартам. Помимо иркутских брендов лучшими в стране признали еще 16 торговых марок.

Напомним, более двух миллиардов рублей выделят правительству Иркутской области на развитие туристического потенциала региона. Конечно, средства пойдут на реализацию проектов, связанных с главной достопримечательностью Приангарья - Байкалом. Субсидия будет предоставлена в 2023-2024 годах в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Также на эти цели планируется предусмотреть средства областного бюджета.

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