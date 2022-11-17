121 случай коронавируса зарегистрировали в Иркутской области 17 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 ноября в Приангарье диагноз COVID-19 подтвердился у 121 жителя региона. Всего с начала пандемии официально зарегистрировано 351 899 случаев заражения. Сибиряков просят не забывать, самой эффективной мерой профилактики инфекции является вакцинация. Необходимо своевременно посещать прививочные кабинеты. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- За все время в Приангарье зарегистрировано 8814 (+1) летальных случаев, 877 (+1) случаев – от сопутствующих заболеваний.

Всего с коварной болезнью справились 346 870 человек.

Чтобы снизить риски заражения, нужно использовать защитные маски в общественных местах, в том числе в транспорте, а также пользоваться средствами дезинфекции рук.

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