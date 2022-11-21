Актер Сергей Степин приедет в Иркутск для съемок в новогоднем фильме Фото: Борис КУДРЯВОВ

Раскрыто имя звезды, которая сыграет главную роль в фильме «Маршрут Иркутск - Новый год». Актер Сергей Степин приедет в столицу Приангарья, чтобы принять участие в съемках. Об этом в соцсетях рассказал продюсер проекта Роман Буркало. Среди любимых зрителями фильмов, в создании которых принимал участие известный российский актер: «Батя», «Водитель для Веры», «Простые вещи», а также сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!», «Последний министр» и другие.

- Съемки фильма планируются с 18 ноября по 2 декабря, как в павильоне, так и на многих локациях города, - сообщили организаторы.

Весь съемочный процесс планируют завершить за две недели. К слову, кроме столичного артиста в фильме сыграют и простые иркутяне.

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