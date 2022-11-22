Связывающий город и аэропорт маршрут может появиться в Братске. Фото: администрация Братска

В Братске может появиться маршрут, который соединяет город и аэропорт. Об этом сообщают в администрации города.

- Мы направили в министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области письмо с просьбой рассмотреть возможность создания маршрута, связывающего аэропорт Братска с жилыми районами. Поскольку он относится к межмуниципальным, решение этого вопроса относится к полномочиям региональной власти, - рассказал председатель комитета промышленности и транспорта администрации Братска Юрий Бак.

Также в мэрии города поделились планами на следующий год. Будут запущены новые муниципальные автобусные маршруты. Также троллейбус №6Т будет проезжать через 26-й, 23 микрорайоны и Телецентр.

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