Землетрясение в Иркутске произошло вечером 22 ноября

Землетрясение в Иркутске 22 ноября зафиксировали сейсмологи в 22:10:40 по местному времени. Эпицентр зарегистрирован в акватории Байкала. Об этом сообщают на официальном сайте Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН.

Землетрясение в Иркутске 22 ноября

- Энергетический класс сейсмоактивности: 10.8, - отмечают ученые. - Толчки силой в 3 балла почувствовали жители поселка Большая Речка, в Иркутске их интенсивность достигала 2 баллов.

Напомним, 21 ноября на Байкале зарегистрировали подземные толчки в 13:40 по местному времени. Эпицентр располагался в 25 километрах от поселка Тырган Ольхонского района. В городах Приангарья сила толчков достигла 2 баллов.

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