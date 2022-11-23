Полицейские Иркутска две недели разыскивают пропавшую Ирину Бубнову Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Еще об одном исчезновении человека сообщили в полиции Иркутска. Родственники просят найти 32-летнюю Ирину Бубнову, которая ушла из дома по улице Франк-Каменецкого и больше не возвращалась. Женщина числится пропавшей без вести с 10 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Приметы разыскиваемой: на вид около 35 лет, среднего телосложения, рост 165 см, европейский тип лица, волосы средней длины темно-русого цвета, глаза карие, - рассказали в ведомстве.

Во время исчезновения иркутянка могла быть одета в куртку темно-синего цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.

Напомним, накануне в областном центре трагедией завершились поиски 19-летнего студента.

ЕСЛИ ВЫ ВИДЕЛИ ИРИНУ БУБНОВУ

Правоохранители просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (3952) 21-69-40, 8-999-420-48-71.

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