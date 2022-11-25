Ушастый козлик родился в иркутском Зоосаде

Фото: Зоосад Иркутска

Ушастое прибавление - так сотрудники Зоосада в Иркутске назвали новорожденного малыша козы Милки. Размах ушей у сыночка, действительно, внушительный. Об этом рассказали в соцсетях зоопарка.

- Детеныша козы Милки мы пока никак не назвали, свои варианты имени Вы можете предложить в комментариях под этой записью, - предлагают подписчикам в соцсетях. - Автор самого подходящего прозвища получит бесплатный билет в наш уголок живой природы.

Среди предложенных вариантов уже прозвучали: Милкивэй, Чуня, Йода, Ушастик, Федор и Мартин.

К слову, козлик также может похвастаться необычным окрасом. Большая часть его тела - черная, выделяются только белые ушки и копытца.

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