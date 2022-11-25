Влюбленные пары Иркутской области не смогут пожениться в главную зеркальную дату 2023 года. Рассказываем, почему

Влюбленные пары Иркутской области не смогут пожениться в главную зеркальную дату 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Влюбленные по всей стране в предвкушении главной красивой даты приближающегося 2023 года. Для многих зеркальные числа приносят в жизнь сакральный смысл. Однако, в службе ЗАГС по Иркутской области поспешили предупредить - заключить брак 23 февраля 2023 года или 23.02.2023 не выйдет.

- 23 февраля является праздничным, то есть выходным днем, регистрации проводиться не будут. Исключений делать не планируем, - пояснили корреспонденту "КП"-Иркутск" в пресс-службе ЗАГСа.

Стоит отметить, что в следующем году свадебный бум ожидается и в другой день - 23 марта или 23.03.2023. Это дата выпадет на четверг. Желающих узаконить свои отношения просят заранее подавать заявления. Сделать это можно через Госуслуги.

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