27 ДТП произошло в Иркутской области за неделю, с 21 по 27 ноября Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На дорогах Приангарья за неделю, с 21 ноября по 27 ноября, произошло 27 ДТП, одно из которых унесло жизнь человека. 33 участника аварий получили различные травмы , из-за чего им понадобилась помощь врачей. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД России по Иркутской области.

- С участием водителей, которые находились за рулем транспортных средств в состоянии опьянения зарегистрировано 1 ДТП, - рассказали в ведомстве.

Чаще всего дорожные аварии происходили из-за нарушения скорости движения, по этой причине зафиксировано 9 ДТП, еще 4 случая связаны с неправильным расположением авто на проезжей части. Несоблюдение дистанции и требований дорожных знаков привело к трем авариям.

Напомним, двое взрослых и двое детей в возрасте 8 и 15 лет пострадали утром 28 ноября в Шелехове. Фургон Ford Transit столкнулся с Hyundai Solaris. Помощь медиков понадобилась не только несовершеннолетним пассажирам иномарки, но и 51-летней пассажирке грузового авто и женщине-водителю легковушки.

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