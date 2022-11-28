131 житель Иркутской области заразился коронавирусом в минувшие сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

131 житель Иркутской области заразился коронавирусом в минувшие сутки. По данным на 28 ноября в регионе официально подтверждено 353 312 случаев инфицирования. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- Зарегистрировано 8823 (+1) летальных случая, 888 (+1) случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - рассказали в ведомстве.

За все время выздоровело 348 301 человек, которым был поставлен диагноз новая коронавирусная инфекция.

Стоит отметить, самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. Специалисты рекомендуют посетить прививочные кабинеты и сделать прививку.

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