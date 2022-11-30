12-летняя школьница погибла, выпав из окна 15-го этажа в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 29 ноября в Иркутске произошла страшная трагедия. С высоты 15-го этажа вниз сорвалась 12-летняя девочка. Школьница погибла на месте. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск» сообщила Уполномоченный по правам детей в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

- По предварительной информации, девочка была старостой класса, активная, проблем и конфликтов не было. Семья полная, в поле зрения субъектов системы профилактики, не попадала, - отметила омбудсмен. - Выражаю глубокие соболезнования родным и близким ребенка. Берегите своих детей! Поддерживайте и любите их!

Следователи СК завели уголовное дело, ход и результаты которого детский омбудсмен поставила на личный контроль.

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